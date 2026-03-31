Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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31.03.2026 15:01:38
Samsung Galaxy Watch Gets Blood Pressure Monitoring in the US, With One Major Caveat
The globally available feature is finally rolling out in the US, but you'll need to buy extra hardware to use it.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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