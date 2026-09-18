Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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18.09.2026 16:22:00
Samsung Galerie-App: Cloud-Synchronisierung wechselt von OneDrive zu Google
Samsung beendet die OneDrive-Synchronisierung in der Galerie-App. Ein Update bereitet den Wechsel zu Google Fotos vor, der ab Oktober ansteht.
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 560,00
|0,95%
|Alphabet A (ex Google)
|303,60
|0,35%
|Alphabet C (ex Google)
|299,70
|0,07%
|Samsung
|65,21
|54,05%
|Samsung GDR
|3 055,00
|-2,55%
|Samsung GDRS
|4 070,00
|-1,21%
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