Samsung GDR hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 199,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 32,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 137,67 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 121,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Samsung GDR einen Umsatz von 62,20 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at