Samsung GDRS hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 51,89 USD gegenüber 20,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Samsung GDRS mit einem Umsatz von insgesamt 64,82 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 19,27 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 118,27 USD. Im Vorjahr hatte Samsung GDRS 90,88 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 235,15 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 220,95 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 107,62 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 228,52 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at