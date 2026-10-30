Samsung GDRS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Samsung GDRS hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 199,40 USD gegenüber 32,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 137,67 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Samsung GDRS 62,20 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at