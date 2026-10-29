Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
29.10.2026 10:33:00
Samsung gibt groben Ausblick auf Galaxy S27 und Produktroadmap 2027
Samsung hat im Zuge der Veröffentlichung der Quartalszahlen einen Ausblick auf das Galaxy S27 und eine grobe Produktroadmap für das Jahr 2027 gewährt.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung
|
29.10.26
|Samsung-Aktie leidet unter hohen Erwartungen: Rekord ist nur noch Pflicht (finanzen.at)
|
29.10.26
|MÄRKTE ASIEN/Überwiegend schwächer - Samsung fallen trotz Rekordgewinn (Dow Jones)
|
29.10.26
|MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Samsung Electronics trotz Rekordgewinn unter Druck (Dow Jones)
|
29.10.26
|Samsung shares slide on lack of detail about investor returns (Financial Times)
|
28.10.26
|Ausblick: Samsung gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Samsung präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.10.26
|KI-Aktien im Sinkflug: Was hinter dem Einbruch bei Samsung, SK hynix und Softbank steckt (finanzen.at)
|
08.10.26
|Samsung: Elektronikkonzern meldet höchsten Gewinn eines Techkonzerns überhaupt (Spiegel Online)
Analysen zu Samsung
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Samsung
|65,21
|54,05%
|Samsung GDR
|2 825,00
|-4,24%
|Samsung GDRS
|3 630,00
|-1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.