Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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15.07.2026 09:47:00
Samsung Health: Entwarnung bei KI-Datennutzung
Samsung stellt klar: Die Ablehnung der KI-Datennutzung in Samsung Health führt nicht zum Löschen persönlicher Gesundheitsdaten oder zur Deaktivierung der Cloud.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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