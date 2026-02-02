Samsung Heavy Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Samsung Heavy Industries hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 84,03 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Samsung Heavy Industries noch ein Gewinn pro Aktie von -113,000 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,56 Prozent auf 2 837,92 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Samsung Heavy Industries 3 401,26 Milliarden KRW umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 608,78 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 75,00 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10 650,00 Milliarden KRW – eine Minderung um 5,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11 280,59 Milliarden KRW eingefahren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 731,75 KRW sowie einem Umsatz in Höhe von 10 728,54 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at