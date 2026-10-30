Samsung Heavy Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Samsung Heavy Industries präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 534,77 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 167,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,09 Prozent auf 3 150,40 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 349,48 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at