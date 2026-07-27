Samsung Heavy Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Samsung Heavy Industries äußerte sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 254,85 KRW. Im Vorjahresviertel waren 250,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3 230,70 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2 811,95 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at