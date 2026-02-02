Samsung Heavy Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Samsung Heavy Industries hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 84,03 KRW, nach -113,000 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2 837,92 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3 401,26 Milliarden KRW umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 608,78 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 75,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,59 Prozent auf 10 650,00 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 11 280,59 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 731,75 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 10 728,54 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.at