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27.07.2026 06:31:29
Samsung Heavy Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Samsung Heavy Industries hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 254,85 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 250,00 KRW je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3 230,70 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Samsung Heavy Industries einen Umsatz von 2 811,95 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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