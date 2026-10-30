Samsung Heavy Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Samsung Heavy Industries präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 534,77 KRW gegenüber 167,00 KRW im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,09 Prozent auf 3 150,40 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 349,48 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at