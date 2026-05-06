Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
06.05.2026 02:49:47
Samsung hits US$1 trillion valuation, joining TSMC in elite club
Just days ago, Samsung’s semiconductor arm brought in historic profit over the March quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung
|
06.05.26
|Samsung hits $1tn value on AI euphoria (Financial Times)
|
05.05.26
|Apple-Aktie unter Beobachtung: Offenbar Alternativen zu TSMC-Chips gesucht - Kommen Intel und Samsung zum Zug? (finanzen.at)
|
04.05.26
|KI als Kurstreiber: Warum die Aktien von Samsung und SK hynix jetzt im Anlegerblick stehen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Samsung-Aktie trotzdem leichter: Hohe KI-Nachfrage stärkt Umsatz und Gewinn (dpa-AFX)
|
29.04.26
|Ausblick: Samsung gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
15.04.26