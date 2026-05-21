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Samsung Aktie

Samsung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

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21.05.2026 17:51:00

Samsung in Südkorea: Mitarbeiter verzichten auf Streik und sollen 300.000 Euro bekommen - pro Kopf

Wenn Unternehmen florieren, dann profitiert oft auch die Belegschaft. Bei Samsung in Südkorea laufen die Geschäfte so gut, dass die Mitarbeiter ein besonders großes Stück vom Kuchen wollten. Sie bekommen es.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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