Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
22.07.2026 06:00:17
Samsung in talks to invest in Mistral at €20bn valuation
South Korean giant could invest as much as €1bn in French AI group seeking to be a leading alternative to US techWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!