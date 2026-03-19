Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|KI-Boom
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19.03.2026 12:19:00
Samsung investiert Rekordsumme in KI - Aktie fällt
Die Entscheidung von Samsung spiegelt eine strategische Neuausrichtung hin zu KI-getriebener Nachfrage wider. Samsung, SK Hynix und der US-Anbieter Micron Technology verzeichnen einen beispiellosen Nachfrageanstieg nach High-End-Speichern für KI-Anwendungen. Diese Produktionsverlagerung führt jedoch zu einem historischen Mangel an herkömmlichen Speicherchips, die in den meisten modernen Geräten - von Autos bis zu Smartphones - verbaut werden.
Viele erwarten, dass sich die Lage zunächst verschärft, bevor sie sich bessert. SK Hynix bereite Maßnahmen zur Preisstabilisierung vor, sagte der Vorsitzende der SK Group, Chey Tae-won, diese Woche, ohne weitere Details zu nennen. Chey geht davon aus, dass der weltweite Mangel aufgrund der systembedingten Engpässe in der Halbleiterproduktion noch vier bis fünf Jahre andauern wird.
Die Samsung-Aktie notierte am Donnerstag an ihrer Heimatbörse in Südkorea letztlich 3,84 Prozent tiefer bei 200.500 Südkoreanischen Won.
/nas/lew/jha/
SEOUL (dpa-AFX)
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