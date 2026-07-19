Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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19.07.2026 08:34:37
Samsung Lays Off Hundreds of US Employees While Relocating Headquarters to Texas: Report
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