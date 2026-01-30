Samsung legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Samsung hat am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3004,61 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1116,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 93 837,33 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 75 788,27 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 6711,61 KRW gegenüber 4950,00 KRW im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Samsung im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 333 605,90 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 300 870,90 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6241,46 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 331 266,79 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at