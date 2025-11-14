|
Samsung Life Insurance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Samsung Life Insurance gab am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 3614,93 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Samsung Life Insurance 3751,00 KRW je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,47 Prozent auf 7 486,53 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6 163,23 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
