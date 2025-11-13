|
13.11.2025 05:44:28
Samsung Life Insurance Q3 Profit Rises On Strong Sales Growth
(RTTNews) - Samsung Life Insurance Co., Ltd. (032830.KS) reported Thursday higher profit and sales in its third quarter.
Net income attributable to shareholders of parent company grew 7.3% to 722.985 billion Korean won from 673.607 billion won a year ago.
Operating income was 815.840 billion won, up 2.5% from 796.235 billion won last year.
Sales for the quarter climbed 35.1 percent to 7.49 trillion won from 5.54 trillion won a year ago.
In South Korea, Samsung Life Insurance shares were trading at 167,500.00 won, up 0.30 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
