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14.08.2026 06:31:29
Samsung Life Insurance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Samsung Life Insurance hat am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3449,61 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4226,00 KRW je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 206,66 Prozent auf 18 759,92 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6 117,49 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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