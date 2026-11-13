Samsung Life Insurance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Samsung Life Insurance ließ sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Samsung Life Insurance die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Samsung Life Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8 671,02 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6 027,09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at