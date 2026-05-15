Samsung Life Insurance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Samsung Life Insurance präsentierte in der am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 6017,90 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Samsung Life Insurance noch ein Gewinn pro Aktie von 3538,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14 719,37 Milliarden KRW – ein Plus von 154,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Samsung Life Insurance 5 780,41 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at