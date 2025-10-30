Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
30.10.2025 12:13:00
Samsung macht Kühlschrank-Displays zur Werbefläche
Samsung bringt ein Software-Update für smarte Edel-Kühlschränke. Dazu gehört ein Bildschirmschoner, der auch Werbung anzeigt, vorerst allerdings nur in den USA.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
