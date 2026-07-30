Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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30.07.2026 13:29:00
Samsung macht über 99 Prozent seines Gewinns mit Speicher
Endgeräte wie Galaxy-Smartphones, Fernseher und Kühlschränke verschwinden bei Samsung immer mehr in der Versenkung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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