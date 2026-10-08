Samsung meldet Rekordgewinn: Erwartungen bremsen die Aktie

Der operative Gewinn von Samsung hat sich im Jahresvergleich fast verzehnfacht, und trotzdem drehte die Aktie nach der Mitteilung ins Minus.

Rekordzahlen reichen dem Markt nicht ganz aus

Speicherchips treiben das Geschäft, Kosten bremsen

Details zu Segmenten und HBM folgen erst mit dem Bericht

Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung Electronics hat für das dritte Quartal 2026 vorläufig Rekordzahlen gemeldet. Der operative Gewinn lag knapp unter der Bloomberg-Prognose, aber über der Schätzung von LSEG. Die Samsung-Aktie fiel in Seoul daraufhin um 2,42 Prozent auf 262.000 Won, SK hynix verlor im Sog des Indexschwergewichts 2,44 Prozent auf 1.681.000 Won.

Im laufenden Jahr hat das Papier allerdings seinen Wert weiter mehr als verdoppelt und damit auch als Schwergewicht die KI-befeuerte Rally am südkoreanischen Aktienmarkt maßgeblich gestützt. Samsung ist der größte Speicherchiphersteller der Welt.

Konkurrent SK hynix stammt ebenfalls aus Südkorea und hat an der Börse 2026 noch deutlicher zugelegt. Zusammen stehen die beiden Unternehmen mit gut der Hälfte der Marktkapitalisierung des Leitindex KOSPI für einen Großteil der südkoreanischen Börse.

Gewinn fast verzehnfacht

Laut Unternehmensmitteilung vom Donnerstag erzielte Samsung einen konsolidierten Umsatz von rund 195 Billionen Won. Der operative Gewinn lag bei rund 107,4 Billionen Won. Da koreanische Offenlegungsregeln keine Spannen erlauben, nennt der Konzern Mittelwerte: Der Umsatz bewegt sich zwischen 194 und 196 Billionen Won.

Im Vorjahresquartal waren es 86,06 Billionen Won Umsatz und 12,17 Billionen Won operativer Gewinn. Der Umsatz hat sich damit mehr als verdoppelt, der Gewinn fast verzehnfacht. Im zweiten Quartal 2026 hatte der operative Gewinn bei 89,49 Billionen Won gelegen. Das Unternehmen zählt damit das vierte Rekordquartal in Folge.

Erwartungen lagen höher

Der operative Gewinn blieb knapp unter der Bloomberg-Prognose von 108,67 Billionen Won, übertraf aber die Schätzung von 106,1 Billionen Won, wie investing.com berichtet.

Als Treiber gilt die KI-getriebene Nachfrage nach Speicherchips. Samsung ist neben SK hynix und Micron Technology ein wichtiger HBM-Lieferant für NVIDIA, und knappe Angebote haben die Preise steigen lassen. Belastend wirken derweil steigende Komponentenkosten im Smartphone- und Konsumelektronikgeschäft sowie ein stärkerer Won, der Auslandsumsätze mindert.

Margen und Bonusrückstellungen

Bernstein erwartete bei konventionellem Speicher im dritten Quartal Preisanstiege im mittleren 10- bis 20-Prozent-Bereich zum Vorquartal, im vierten Quartal im hohen einstelligen Bereich. Das Haus sehe weiter Lieferschwierigkeiten bei HBM4 und setze das Kursziel auf 440.000 Won an.

JPMorgan sehe Samsungs HBM-Anteil 2026 bei 34 Prozent nach 20 Prozent im Jahr 2025.

Hinzu kommen Bonusrückstellungen: Seit der Lohnvereinbarung vom Mai ist die Vergütung der Chipmitarbeiter an den operativen Gewinn gekoppelt. Am Markt kamen zudem Zweifel an der KI-Nachfrage auf, nachdem Heatmap News mindestens 260 Milliarden US-Dollar abgesagte Rechenzentrumsinvestitionen für 2026 gezählt hatte.

Segmentdaten, Kommentare zu HBM und die Telefonkonferenz stehen mit dem vollständigen Quartalsbericht an, der am 29. Oktober 2026 erscheinen soll.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX

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