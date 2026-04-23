IFCI International Aktie
ISIN: US20752B1035
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23.04.2026 12:33:00
Samsung öffnet Galaxy-Connect-App für Windows-11-PCs anderer Hersteller
Samsung öffnet seine Galaxy-Connect-App. Damit können Nutzer ihre Galaxy-Smartphones nun auch mit Windows-11-Rechnern anderer Marken nahtlos verbinden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|Samsung
|224 500,00
|3,22%
|Samsung ADRs
|2 250,00
|0,67%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|156 200,00
|3,24%
|Samsung GDRS
|3 220,00
|1,90%
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