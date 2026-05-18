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18.05.2026 06:31:29
Samsung Pharmaceutical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Samsung Pharmaceutical stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 93,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 396,00 KRW je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,02 Milliarden KRW – eine Minderung von 20,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,36 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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