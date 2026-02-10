Samsung Pharmaceutical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Samsung Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 621,35 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -192,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 11,82 Milliarden KRW gegenüber 10,47 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 128,95 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren -156,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,02 Prozent auf 46,07 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 44,29 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at