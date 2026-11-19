Samsung Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -82,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Samsung Pharmaceutical ein EPS von -321,000 KRW in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,92 Prozent auf 10,21 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,00 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at