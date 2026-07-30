RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
30.07.2026 03:37:12
Samsung posts over 250-fold rise in Q2 chip profit; expects robust AI demand, tight chip supply in 2026
The semiconductor division posted an operating profit of US$61.1 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!