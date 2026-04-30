Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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30.04.2026 06:10:38
Samsung Posts Record Profit As AI Memory Boom Drives Chip Surge
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Aktien in diesem Artikel
|Samsung
|226 000,00
|1,80%
|Samsung ADRs
|2 310,00
|-0,22%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|163 500,00
|2,19%
|Samsung GDRS
|3 190,00
|0,63%