Samsung GDR Aktie
WKN: 881823 / ISIN: US7960502018
|
29.10.2026 02:21:00
Samsung posts record profit in Q3 on AI chip boom
Its operating profit rises nearly nine times to a record highWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung GDR
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Samsung GDR
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Samsung
|65,21
|54,05%
|Samsung GDR
|2 860,00
|-3,05%
|Samsung GDRS
|3 700,00
|0,00%