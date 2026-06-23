Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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23.06.2026 16:10:00
Samsung produziert ab Jahresende High-End-Speicher UFS 5.0
Das Galaxy S27 kommendes Jahr könnte doppelt so schnellen Massenspeicher bekommen wie das S26. Samsung kündigt die UFS-5.0-Serienproduktion an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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