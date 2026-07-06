Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
07.07.2026 01:34:25
Samsung profit surges past estimates on AI memory chip demand
For 2026, the company has announced plans to spend over US$70 billion in production capacity expansion and researchWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!