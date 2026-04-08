Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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08.04.2026 08:43:00
Samsung prognostiziert historischen Rekordgewinn
Der südkoreanische Elektronikriese hat im ersten Quartal mehr Gewinn eingefahren als im gesamten letzten Jahr. Samsung profitiert dabei vom anhaltenden KI-Boom.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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