KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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22.07.2026 20:43:00
Samsung prüft angeblich Milliarden-Einstieg beim KI-Start-up Mistral
Samsung prüft laut Financial Times, sich am französischen KI-Start-up Mistral zu beteiligen. Dieses kann Speicherchips brauchen, die Samsung herstellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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