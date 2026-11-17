SAMSUNG PUBLISHING hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 173,00 KRW gegenüber 178,00 KRW im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat SAMSUNG PUBLISHING mit einem Umsatz von insgesamt 10,56 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 6,92 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at