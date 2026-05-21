Samsung ADRs Aktie
WKN: 881823 / ISIN: US7960502018
|
21.05.2026 02:02:51
Samsung reaches 11th-hour deal with union to avoid a potentially crippling strike
Under the proposal, a new profit-based performance bonus will reward semiconductor division workersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung ADRs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Samsung ADRs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Samsung ADRs
|2 635,00
|-0,38%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|177 800,00
|-1,66%
|Samsung GDRS
|4 200,00
|2,19%