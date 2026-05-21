Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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21.05.2026 02:02:51
Samsung reaches 11th-hour deal with union to avoid strike
Under the proposal, a new profit-based performance bonus will reward semiconductor division workersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Samsung
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|Samsung ADRs
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|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|177 800,00
|-1,66%
|Samsung GDRS
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|2,19%