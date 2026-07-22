Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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22.07.2026 15:00:00
Samsung Reveals More About Its Upcoming Google Glasses, Including New Designs
Two new frames from Warby Parker and Gentle Monster, 9 hours of battery life, and privacy questions still in the air: here’s what Samsung shared about what’s coming this fall.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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