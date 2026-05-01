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01.05.2026 06:31:29
Samsung SDI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Samsung SDI äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Samsung SDI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 341,83 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3298,000 KRW je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Samsung SDI 3 576,40 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3 176,82 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 1599,035 KRW sowie einem Umsatz von 3 481,34 Milliarden KRW in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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