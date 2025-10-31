Samsung SDI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Samsung SDI hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Samsung SDI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,560 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Samsung SDI im vergangenen Quartal 1,88 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Samsung SDI 2,64 Milliarden EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at