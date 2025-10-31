Samsung SDI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Samsung SDI lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 582,70 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3435,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,46 Prozent zurück. Hier wurden 3 051,80 Milliarden KRW gegenüber 3 935,67 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von 2038,360 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 3 120,06 Milliarden KRW gesehen.

