Samsung SDI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Samsung SDI lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 3583,79 KRW gegenüber 608,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4 685,60 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 3 051,82 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at