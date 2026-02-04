04.02.2026 06:31:28

Samsung SDI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Samsung SDI lud am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Samsung SDI ein EPS von -0,560 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,29 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,52 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Samsung SDI hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,110 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,49 EUR je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Samsung SDI mit einem Umsatz von insgesamt 8,28 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,26 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um -26,47 Prozent verringert.

