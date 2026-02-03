03.02.2026 06:31:28

Samsung SDI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Samsung SDI stellte am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3159,02 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3338,000 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 3 858,69 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3 754,46 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 4019,718 KRW sowie einen Umsatz von 3 499,56 Milliarden KRW belaufen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7114,970 KRW. Im Vorjahr waren 9011,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Samsung SDI mit einem Umsatz von insgesamt 13 266,73 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16 592,25 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -20,04 Prozent verringert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 8511,425 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 12 961,15 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at

