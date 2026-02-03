03.02.2026 06:31:28

Samsung SDI präsentierte Quartalsergebnisse

Samsung SDI hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3159,02 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3310,500 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3 858,69 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3 754,46 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 3162,079 KRW erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3 500,31 Milliarden KRW belaufen hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 7114,970 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 8756,03 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 13 266,73 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 20,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 16 592,25 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 8358,820 KRW und einen Umsatz von 12 959,90 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich freundlich -- Asiens Börsen sehr stark
Der heimische Markt dürfte sich ohne größere Veränderung präsentieren. Der deutsche Leitindex wird im Plus erwartet. Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen