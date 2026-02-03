Samsung SDI präsentierte Quartalsergebnisse

Samsung SDI hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3159,02 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3310,500 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3 858,69 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3 754,46 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 3162,079 KRW erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3 500,31 Milliarden KRW belaufen hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 7114,970 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 8756,03 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 13 266,73 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 20,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 16 592,25 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 8358,820 KRW und einen Umsatz von 12 959,90 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at