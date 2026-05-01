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01.05.2026 06:31:29
Samsung SDI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Samsung SDI hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -341,83 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Samsung SDI ein EPS von -3222,560 KRW in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 3 576,40 Milliarden KRW gegenüber 3 176,82 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Verlust von 1400,763 KRW je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3 484,86 Milliarden KRW für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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